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Gaziantep'te sahte deterjan operasyonu: 3,5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te sahte deterjan operasyonu: 3,5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde bir işyerinde sahte deterjan üretildiğini tespit etti. Yapılan operasyonda, 3,5 milyon TL değerinde sahte deterjan malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Gaziantep\'te sahte deterjan operasyonu: 3,5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi
15.12.2023 - 14:01,
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Oğuzeli ilçesinde bir işyerine düzenlenen operasyonda, 3,5 milyon TL değerinde sahte deterjan malzemeleri ele geçirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Oğuzeli ilçesinde bir işyerinde sahte deterjan üretildiğini belirledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla işyerine baskın düzenleyen jandarma ekipleri, piyasa değeri 3,5 milyon TL olan sahte deterjan malzemelerine el koydu.

Operasyonda, 5 bin 3 litre sıvı deterjan, 4 ton 750 kilogram toz deterjan, 320 adet şampuan, 853 adet çeşitli markalarda bidon ve 2 bin 120 adet sahte etiket ele geçirildi.

Sahte deterjan ürettiği iddia edilen şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında kaçakçılık suçundan yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te sahte deterjan operasyonu: 3,5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te sahte deterjan operasyonu: 3,5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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