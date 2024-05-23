Gaziantep'te Sahtecilik Operasyonu: 17 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Sahtecilik Operasyonu: 17 Kişi Tutuklandı

Gaziantep\'te Sahtecilik Operasyonu: 17 Kişi Tutuklandı

Gaziantep merkezli 5 ilde gerçekleştirilen 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçuna yönelik operasyonda 17 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda ziynet eşyası ve suç geliri para ele geçirildi. Tutuklanan şahıslar, yasal işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

23.05.2024 08:55
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Gaziantep merkezli 5 ilde, 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçuna yönelik yapılan operasyonda 17 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler tutuklanırken adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda ziynet eşyası ve para ele geçirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Gaziantep merkezli 5 ilde 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçuna yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Şafak vakti adreslere baskın yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda ziynet eşyası ve suç geliri para ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 17 kişi, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Sahtecilik Operasyonu: 17 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Sahtecilik Operasyonu: 17 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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