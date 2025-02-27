Gaziantep'te Soba Faciası: 3 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Soba Faciası: 3 Kardeş Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeş hastanede öldü.

27.02.2025 19:28
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Gaziantep'te soba faciası: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te sobadan sızan kargonum monoksit gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti.

Olay, sabah erken saatlerde Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sobayı yaktıktan sonra akşam aynı odada uyuyan Arif (18), Yusuf ve Fatih Güneş kardeşlerden haber alamayan yakınları, girdikleri odada 3 kardeşi hareketsiz buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 kardeş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan 3 kardeşi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Soba Faciası: 3 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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