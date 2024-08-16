Gaziantep\'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Nurdağı ilçesinde izinsiz kazı yapan şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda, A.C., R.T., M.E.C. ve M.C. isimli şüpheliler suçta kullandıkları aletler ile birlikte kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP