Gaziantep\'te Tarihi Eser Operasyonu

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 59 adet tarihi eser sikke ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda M.A.A. isimli şüpheli şahsın yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eser sikke ve objeleri ikametinde sakladığı tespit edildi. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan adli aramada neticesinde; 59 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Olayda ele geçirilen eserler koruma altına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP