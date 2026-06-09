Gaziantep\'te Tekstil Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, 5.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık afad ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede fabrika saran yangına müdahale ediyor. Ekiplerin alevleriyle mücadelesi sürüyor. - GAZİANTEP