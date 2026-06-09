Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın

Gaziantep\'te Tekstil Fabrikasında Yangın
09.06.2026 10:37
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Gaziantep'teki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıyor.

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, 5.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık afad ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede fabrika saran yangına müdahale ediyor. Ekiplerin alevleriyle mücadelesi sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın - Son Dakika

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