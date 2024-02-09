Gaziantep'te terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Gaziantep\'te terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütlerinin propagandasını yapan R.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Gerekli yasal işlem başlatıldı.

09.02.2024 17:34
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerini engellemek için siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerini engellemek için siber suçlarla mücadele çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda, sosyal medya hesabından PKK/KCK-PYD/ YPG Silahlı Terör Örgütünün propagandasını yapan R.A. isimli şahıs, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Oğuzeli ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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