Gaziantep\'te terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerini engellemek için siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerini engellemek için siber suçlarla mücadele çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda, sosyal medya hesabından PKK/KCK-PYD/ YPG Silahlı Terör Örgütünün propagandasını yapan R.A. isimli şahıs, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Oğuzeli ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP