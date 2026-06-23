Gaziantep'te Ters Yönde Seyir Eden Kamyonete 90 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Gaziantep'te Ters Yönde Seyir Eden Kamyonete 90 Bin TL Ceza

Gaziantep\'te Ters Yönde Seyir Eden Kamyonete 90 Bin TL Ceza
23.06.2026 16:47
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Gaziantep'te ters yönde giden kamyonetin sürücüsüne 90 bin TL ceza ve 60 gün men cezası verildi.

Gaziantep'te otoyolda ters yönde ilerleyen kamyonetin sürücüsüne 90 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücüsü belgesine 60 gün süreyle el konulan ve aracı trafikten 60 gün men edilen sürücünün ters yönde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, Gaziantep-Nurdağı otoyolunda denetim yaptı. Ekiplerin, denetim çerçevesindeki seyir devriyesi sırasında 1 aracın ters istikamette seyir ettiği tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlal nedeniyle araç sürücüsüne 90 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücüsü belgesine 60 gün süreyle el konulan ve aracı trafikten 60 gün men edilen sürücünün ters yönde ilerleme anları kameraya yansıdı.

Trafik kurallarına uyumu artırmak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla yürütülen denetimlerin devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Ters Yönde Seyir Eden Kamyonete 90 Bin TL Ceza - Son Dakika

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