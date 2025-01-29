Gaziantep'te Ticari Araçlar Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Ticari Araçlar Çarpıştı: 7 Yaralı

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Yavuzeli'nde hafif ticari araç ile taksi çarpıştı, 7 kişi hafif yaralandı, soruşturma başlatıldı.

29.01.2025 12:47
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Gaziantep'te hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştı: 7 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde hafif ticari araç ile ticari taksinin çarpışması sonucu araların çocukların da bulunduğu 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Yavuzeli-Gaziantep karayolu 6. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma K. idaresindeki 27 C 2611 plakalı Ford marka hafif ticari araç, kontrolden çıktıktan sonra karşı yönden gelen Murat B. yönetimindeki 02 T 0103 plakalı Hyundai marka ticari taksi ile çarpıştı. Kazanın ardından araçlar yol kenarına savrulurken diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan her 2 sürücü ile hafif ticari araçta bulunan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Ticari Araçlar Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika

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