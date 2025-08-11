Gaziantep\'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Ağağı Yufkalı Mahallesi'nde traktör ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Burak Aktaş yönetimindeki 27 NM 083 plakalı traktör ile karşı yönden gelen Ahmet Karaoğlan yönetimindeki 33 DN 600 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Ahmet Karaoğlan hayatını kaybederken traktör sürücüsü Burak Aktaş yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Ahmet Karaoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan traktör sürücüsü Burak Aktaş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor. - GAZİANTEP