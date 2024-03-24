Gaziantep\'te trafik kazası: 2\'si çocuk 7 kişi yaralandı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K. kontrolündeki 06 DAZ 265 plakalı otomobil ile Müslüm D. yönetimindeki 27 NU 699 plakalı tofaş şahin marka otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2'si çocuk 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavisi süren yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP