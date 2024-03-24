Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, gece saatlerinde Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K. kontrolündeki 06 DAZ 265 plakalı otomobil ile Müslüm D. yönetimindeki 27 NU 699 plakalı tofaş şahin marka otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2'si çocuk 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavisi süren yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te trafik kazası: 2'si çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumu ağır. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen Kalkan-16 operasyonlarında, 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonların ülkenin her bölgesinde kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Gaziantep'te bir şahsın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası şüpheli yakalanırken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yaparak şüpheliyi yakaladı. Çalınan motosiklet sahibine iade edildi ve şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te bir şahsın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası şüpheli yakalanırken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma yaparak şüpheliyi yakaladı ve çalınan motosikleti sahibine teslim etti.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında 75.15 gram uyuşturucu madde ile bir miktar çalıntı kablo ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen ''KALKAN-16'' operasyonlarında 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
Bornova ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırgan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay gece saatlerinde meydana geldi. Saldırganın darp ettiği kadının başında beklediği anlar kaydedildi.
Bornova ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırganın saldırısı görülüyor. Olayın ardından saldırganın darp ettiği kadının başında beklediği görülüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı; 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir parkta meydana gelen olayda, bir şüpheli eşi ve eski çalışanını tabancayla vurarak yaraladı. Şüpheli daha sonra gözaltına alındı. Yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve hayati tehlikeleri bulunmaktadır. Şüpheli, saldırıyı eşini aldattığı gerekçesiyle gerçekleştirdiğini iddia etti.
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