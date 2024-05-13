Gaziantep'te tüfekle eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te tüfekle eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Gaziantep\'te tüfekle eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Gaziantep'te tüfekle eşini öldüren, oğlunu ve damadını ağır yaralayan zanlı Halil Özdemir adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye sevk edilirken 'neden yaptınız' sorusuna 'Psikolojim bozuk, pişmanım' diye cevap vermesi ve üzerindeki kanlı kıyafetler dikkat çekti. Olay sonrası polis teslim olan katil zanlısı Halil Özdemir, karakolda tamamlanan sorgusu ve hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından tutuklanma talebiyle adliye sevk edildi.

13.05.2024 15:03
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Gaziantep'te tüfekle eşini öldüren, oğlunu ve damadını ağır yaralayan zanlı Halil Özdemir adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye sevk edilirken "neden yaptınız" sorusuna "Psikolojim bozuk, pişmanım" diye cevap vermesi ve üzerindeki kanlı kıyafetler dikkat çekti.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde aile içi tartışma sonrası Halil Özdemir (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir (44), oğlu İ.E. Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'a (23) ateş etti. Olay sonrası tüfekle vurulan eş Zeynep Özdemir hayatını kaybederken İ.E. Özdemir ile damat Hanifi Bozkurt ise ağır yaralandı.

"Psikolojim bozuk, pişmanım" dedi, üzerindeki kanlı kıyafetler dikkat çekti

Olay sonrası polis teslim olan katil zanlısı Halil Özdemir, karakolda tamamlanan sorgusu ve hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından tutuklanma talebiyle adliye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye getirilen zanlı, basın mensuplarının "neden yaptınız" sorusuna "Psikolojim bozuk, pişmanım" diye cevap verdi. Zanlının üzerindeki kanlı kıyafetler dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Halil Özdemir, Gaziantep, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te tüfekle eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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