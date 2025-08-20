Gaziantep\'te Uyuşturucu Kaçakçısı Yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan arama kaydı bulunan ve hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. isimli şahıs, Nizip ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP