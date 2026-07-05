Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 151 kök kenevir bitkisi ve 100 gram esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Nizip, Şahinbey ve Yavuzeli ilçelerinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 8 şüpheli şahsın ikametlerinde ve arazilerinde yapılan operasyonlarda 151 kök kenevir bitkisi, 100 gram esrar, 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP