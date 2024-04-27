Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan şafak operasyonunda uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda tutuklanan 2 şahıs, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aramalar sırasında tuvalet gideri ve sakız kutusunda uyuşturucu haplar bulunması dikkat çekti. Soruşturma devam ediyor.

27.04.2024 17:30  Güncelleme: 17:38
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Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 5 gözaltı

Uyuşturucu hapları tuvalet gideri ile sakız kutusunda saklamışlar

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan şafak operasyonun 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinesiyle uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapma suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu yapıldı. Tespit edilen beş farklı adrese yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

5 şahıstan 2'si tutuklandı

Gözaltına alınan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 5 şahıstan M.B., R.S. ve A.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken A.M. ve M.T. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu hapları tuvalet gideri ile sakız kutusunda saklamışlar

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar neticesinde bin 308 adet captagon hap, 21 gram kubar esrar, 20 gram plaka esrar, 2 adet hassas terazi, 5 cep telefonu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Aramalar sırasında tuvalet giderinde ve sakız kutusunda zulalanmış halde uyuşturucu hap bulunması ise dikkat çekti.

Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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