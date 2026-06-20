Gaziantep'te YKS'ye giderken kaza: Bir genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te YKS'ye giderken kaza: Bir genç hayatını kaybetti

Gaziantep\'te YKS\'ye giderken kaza: Bir genç hayatını kaybetti
20.06.2026 14:11
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Karkamış'ta YKS için yola çıkan iki gencin aracı, kavşakta tırla çarpıştı; 19 yaşındaki Fatih İnal hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde YKS'nin ilk oturumuna yetişmek için yola çıkan iki gencin bulunduğu otomobil, kavşakta tırla çarpıştı. Ağır yaralanan öğrencilerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesine bağlı Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih İnal (19) yönetimindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan ve YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılmak üzere Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen akraba iki genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Fatih İnal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Ahmet İnal'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Fatih İnal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı ortaya çıktı

Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken, kaza öncesinde ana yolda geri manevra yaptığı öne sürülen minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışmanın şiddeti ve kazanın yaşandığı anlar saniye saniye yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te YKS'ye giderken kaza: Bir genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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