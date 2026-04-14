Gaziantep\'te Yol Kontrolünde Silah Ele Geçirildi

Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçede belirli noktalarda yol kontrol faaliyeti icra etti. Ekiplerin ilçe merkezinde yaptığı yol kontrolünde durdurulan şüpheli bir araç arama yapıldı. Aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 15 adet mermi ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP