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Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü 2 ağır yaralı

Hafif ticari araç, otomobil ve kamyon çarpıştı

GAZİANTEP - Gaziantep'te hafif ticari araç, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan 2 kişi ölürken 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi çevreyolu Yamaçtepe güzergahında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AIC 959 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 46 AHF 598 plakalı kamyona arkadan çarptı. Arkadan gelen 27 ARU 290 plakalı araç da kazaya karıştı. Kaza sonrası hafif ticari araç içerisinde bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonrası yola savrulan yaralılardan Cesur Ekinci ile Mehmet Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, tamamlanan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan diğer 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.