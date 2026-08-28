Gaziemir'de Silahlı Saldırı: Spor Salonu Sahibine Ateş Açtı - Son Dakika
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Gaziemir'de Silahlı Saldırı: Spor Salonu Sahibine Ateş Açtı

Gaziemir\'de Silahlı Saldırı: Spor Salonu Sahibine Ateş Açtı
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Motosikletli şüpheli, ismini sorduğu spor salonu sahibini bacağından vurdu. Olay anı kamerada.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, motosikletli ve kasklı bir şahıs, "Doğan sen misin?" diye sorduğu spor salonu sahibini "Hayır" cevabını almasına rağmen bacağından vurdu. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, hastanelik olan mağdurun çektiği videoda "Bari 7,65 ile atsaydın" demesi dikkat çekti.

Olay, 26 Ağustos günü akşam saatlerinde Gaziemir ilçesinde bulunan bir spor salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; spor salonunun önüne motosikletle gelen kasklı ve kimliği belirsiz bir kişi, dükkan önünde oturan iki kişiye yaklaştı. Şüpheli, spor salonunun sahibi olan şahsa "Doğan sen misin?" diye sordu. İş yeri sahibinin "Hayır" yanıtını vermesinin hemen ardından şüpheli, belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri spor salonu sahibinin bacağına isabet ederken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırı anı kamerada

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; motosikletle gelen kasklı şüphelinin tabancasını çıkarıp ateş ettiği, iş yeri önünde oturanların ise panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

"Doğan kim, mevzu ne bilmiyorum"

Yaşanan akıl almaz olayın ardından bacağından yaralanan ve kemiğinin kırıldığını belirten spor salonu sahibi, çektiği bir video ile duruma tepki gösterdi. Hedefteki 'Doğan' isimli şahsı tanımadığını vurgulayan mağdur, "Doğan sen misin deyip bacağıma sıktı. Şu an kemiğim de kırık. Doğan kim, mevzu ne bilmiyorum. Dükkanımda oturuyordum, evime gidecektim. O ateş edeni bulursam kırılmadık kemiğini bırakmayacağım. Eminim ki yanlışlıkla sıktı. 'Doğan sen misin' dedi, ben de 'Hayır' dedim ama yine de sıktı. Uzun 9 mm ile atmış bir de, bari 7,65 ile atsaydın" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Gaziemir, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziemir'de Silahlı Saldırı: Spor Salonu Sahibine Ateş Açtı - Son Dakika

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