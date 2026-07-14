Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında ara karar: Hakan Bahçetepe ve Baki Aydöner'in tutukluluk halleri devam edecek

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanıklar Hakan Bahçetepe ve Baki Aydöner'in tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, Erdal Celal Aksoy'un ise sağlık durumunu dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılanmasına İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın ilk gününde tutuklu sanıklar Erdal Celal Aksoy, Baki Aydöner ve Hakan Bahçetepe savunma yaparak haklarındaki suçlamaları reddetmiş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aziz İhsan Aktaş ise savcılıkta verdiği ifadelerini tekrar ederek iddialarının arkasında olduğunu belirtmişti. Mahkeme, ilk günün ardından duruşmayı bugüne ertelemişti.

"Hakan Bahçetepe'ye bırakın rüşvet vermeyi, su bile içirmedim"

Savunma yapan sanık Özer Ayık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben hiçbir şekilde Hakan Bahçetepe'ye bırakın rüşvet vermeyi, su bile içirmedim. Bu konuda hiçbir talimat almadım. Adli kontrol şartlarımın kaldırılmasını ve akabinde beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme başkanının Kapalıçarşı'da Hakan Bahçetepe ile görüşüp görüşmediğini sorması üzerine sanık Ayık, "Kapalıçarşı'ya hiç gitmedim. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Söyledikleri tarihte kızım Ankara'dan geldi. Onun biletini mahkemeye sundum. Ben o gün kızımla beraberdim" ifadelerini kullandı.

"Rüşvete aracılık ettiğime dair hiçbir kayıt yok"

"Rüşvete aracılık etmek" suçu ile suçlanan iş adamı sanık Seza Büyükçulha ise savunmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aziz İhsan Aktaş'ın beyanlarına tepki gösterdi. Büyükçulha, "Neden hala mahkemede olduğumu ve savunma yapmak zorunda kaldığımı anlamadım. Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği ifade var, o kim? Sekiz korumasıyla gelen, duruşması bitince özel aracıyla giden biri. Aziz İhsan Aktaş, hiç tanımadığım, hiç görüşmediğim bir belediye başkanıyla ruhsat konuştuğumu iddia ediyor. Savcıya verdiğim ifadede de Aziz'in asıl amacının ortağını kötülemek olduğunu söyledim. Hakan Bahçetepe dahil hiçbir CHP'li belediye başkanını tanımam" dedi.

İddianamede yer alan baz istasyonu tespitlerine de değinen Büyükçulha, "İddianamede Hakan Bahçetepe ile İstanbul'da aynı baz istasyonundan sinyal verdiğim yazıyor. 'Dünyada baz verdi' yazsalardı daha net olurdu. İddia makamı, şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın beyanlarının tutarlı olduğunu söylüyor. Adli sicil kaydı karanlık olan, yalancı bir şahsın verdiği beyan nasıl tutarlı olabilir? Vergisini tam olarak ödeyen bir iş insanı olarak benim söylediklerim tutarlıdır. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükçulha, "Rüşvete aracılık ettiğime dair iddiayı destekleyen hiçbir kayıt, baz sinyali, HTS kaydı ya da para transferi bulunmamaktadır. Gaziosmanpaşa Belediyesi ile bir bağlantım yok belediyenin yakınından dahi geçmedim. Benim ismim iddialara inandırıcılık kazandırılmak amacıyla dosyaya eklendi" dedi.

SEGBİS'le duruşmaya katılan Burak Bayrak, "Bahse konu iddiayla ilgili olarak yönetim kurulu başkanımızdan asla böyle bir talimat almadım. Geçmişe yönelik kayıtlara da baktım; 300 bin dolar ödendiğine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Bizde ödemeler tamamen resmi bankalar üzerinden gerçekleştirilir. Ankara ya da Kapalıçarşı gibi yerlerde yürüttüğümüz herhangi bir çalışma yoktur. Ben Güven Asfalt'ın finans müdürüyüm. Ortaklık konularında herhangi bir yetkim bulunmamaktadır" diye konuştu.

Duruşmada ara mütalaasını açıklayan savcı, görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve görevden uzaklaştırılan CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu olan 3 sanıktan Hakan Bahçetepe ve Baki Aydöner'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca, Erdal Celal Aksoy'un sağlık durumunu dikkate alarak tahliyesine hükmetti. - İSTANBUL