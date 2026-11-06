Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe hakkında, ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye kararı verildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe hakkında, ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye kararı verildi.
Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe hakkında, ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye kararı verildi.
Kaynak: İHA
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