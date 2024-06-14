Gaziosmanpaşa'da Asansör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Asansör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziosmanpaşa'da bir rezidansta mahsur kalan Ersin Öztürk, kurtarılmaya çalışıldığı sırada asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından site sakinleri asansörlerin bakımının yapılmadığını ve sürekli sorun yaşandığını belirtti.

14.06.2024 05:21
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Gaziosmanpaşa'da rezidansta yaşayan Ersin Öztürk, mahsur kaldığı asansörden kurtarılmaya çalışıldığı sırada asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.15 sıralarında Gaziosmanpaşa'da bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 64 yaşındaki Ersin Öztürk, eksi 1. kattan asansöre bindi. Asansörün 1. katta bozulması sonucu rezidansın teknik personeli yardım için çağrıldı. Kurtarma esnasında bir kat aşağı inerek asansörden çıkmak isteyen Öztürk, dengesini sağlayamadı. Asansör boşluğundan eksi 5. kata, yaklaşık 30 metre düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri 3 saat süren çalışmanın ardından yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken asansörün tamiri için gelen ve Ersin Öztürk asansör boşluğuna düşerken orada olan teknik personel ifade için karakola götürüldü. Öztürk'ün hayatını kaybetmesi üzerine rezidansta kalan vatandaşlar dışarı çıktı ve site yönetiminin ihmali üzerine bu olayın yaşandığını belirtti. Uzun uğraşlar sonucu cansız bedeni dışarı çıkarılabilen Öztürk'ün cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

"Bu kaza geliyorum dedi"

Kazanın ardından tedirgin olduklarını belirten Bayram Kocaman, "Akşam saatlerinde böyle bir hadisenin olduğunu WhatsApp grubumuzda arkadaşlardan duydum. Asansörden bir kişinin düştüğünü ve hayatını kaybettiğini öğrendik. Daha önce de asansörlerin bozulması, durması gibi birçok hadise ile karşılaştık. Bakımlar yapılmıyor, bu şikayetler bize de geliyor. Bu kazanın olduğu G2 Blok ile ilgili grupta bir gün önce yazılan ifade aynen şu, 'Bu asansörlerin bakımı yapılmamış mıydı? Sürekli ses geliyor' diye site sakini bir arkadaşımız yazmıştı. Bir gün sonra da bu hadise gerçekleşti. Asansör de kusursuz çalışıyor manasına gelen yeşil bandrolden kısmi kusurlu anlamına gelen mavi bandrole çekilmişti. Yani bu kaza 'geliyorum' dedi. Bundan kimin ihmali varsa cezalandırılmasını talep ediyoruz. Site sakinleri çok tedirgin asansörlere binemiyorlar. Bu sorunun çözümü için gereken neyse yapacağız" dedi.

"Benim de başıma gelebilirdi"

Kazadan 10 dakika önce aynı asansörü kullandığını söyleyen Özkan Güldalı, "Olaydan bir gün önce bir site sakinimiz WhatsApp grubumuzdan asansörün bozuk olduğunu söylemişti. Ben de aynı blokta oturuyorum. Diğer blokların asansörlerini kullanmak bize yasak. 10-15 dakika önce bu asansörü ben de kullandım. Kaza benim de başıma gelebilirdi. Talihsiz bir olay yaşandı. Sorumlulardan şikayetçiyiz, ihmalkarlık söz konusu. Zaten yeşil etiketten daha yeni mavi etikete düşmüş. Müthiş bir ihmalkarlık var. Aynı asansörü ben de kullandım hatta komşum da şahit, o da çöp atarken birbirimizle selamlaştık. Verilmiş sadakamız varmış. Hayatını kaybeden kişiyi görmedim ama duyunca anladım. 12 civarlarında oldu, ben de o ara asansörü kullanmıştım. Gruba da yazıldı zaten." diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da Asansör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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