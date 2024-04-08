İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı - Son Dakika
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İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı

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Gaziosmanpaşa'da bir İETT otobüsünün gaz pedalının takılı kalması sonucu durakta bekleyen diğer otobüslere çarptığı kazada, 5 otobüs hasar aldı. Kazada facianın eşiğinden dönüldü.

08.04.2024 12:38  Güncelleme: 13:05
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT Otobüsü, durakta bekleyen otobüslere çarptı. 5 otobüsün karıştığı kazada bir araç refüje çıktı.

Olay sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa İETT Durağı üzerinde meydana geldi. Durağa yanaşan İETT otobüsü, gaz pedalının takılı kalması sonucu durakta bekleyen diğer İETT otobüslerine çarptı.

5 OTOBÜSTE HASAR VAR

Çarpmanın etkisiyle zincirle kaza meydana gelirken, araçlardan biri refüje çıktı. 5 otobüste hasar meydana gelirken, araçların boş olmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı - Son Dakika

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