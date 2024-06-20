Gaziosmanpaşa'da Pitbull Köpeği Saldırısı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziosmanpaşa'da Pitbull Köpeği Saldırısı: 2 Kişi Yaralandı

Gaziosmanpaşa'da başıboş halde dolaşan pitbull cinsi köpek, kaldırımda yürüyen gençlere saldırdı. Olayda 2 kişi yaralanırken, bir vatandaş köpeğin boğazına sarılarak etkisiz hale getirdi. Köpeğin sahibi ise olay yerine geldiğinde rahat bir tavır sergiledi.

20.06.2024 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da başıboş halde dolaşan pitbull cinsi köpek kaldırımda yürüyen gençlere saldırdı. Olayda 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, durumu fark eden bir vatandaş ise üzerine atladığı köpeğin boğazına sarılarak etkisiz hale getirdi.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Başıboş halde sokakta dolaşan pitbull cinsi köpek kaldırımda yürüyen gençlere saldırdı. Yaşanan olayda iki kişi yaralanırken, Ahmet Bozan isimli bir vatandaş, üzerine atladığı köpeği etkisiz hale getirdi. Yaşanan olayın ardından durumu fark eden vatandaşlar, bir yandan gençlerin yardımına koşarken, bir yandan da başıboş halde dolaşan köpeğin sahibine tepki gösterdi. Olayın yaşandığı anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde, köpeğin saldırısına uğrayan gençlerden birisinin dizinden, diğerinin ise sırtından yaralandığı, vatandaşların ise köpeğin sahibine tepki gösterdikleri anlar yer alıyor.

"Köpeğin sahibi olay yerine geldiğinde o rahattı ki sanki kedi gezdiriyordu"

Olay anını anlatan Ahmet Bozan, "Ben ailemle buradan arabayla geçiyordum. Bir tane başıboş pitbull köpeği çocukların arasına dalmıştı ve saldırıyordu. Sonra arabayla durduk köpeğe müdahale ettik. Köpek çocuklardan birkaç tanesini yaralamıştı. Birini sırtından birini ise dizinden. Ben de can havliyle köpeğin üstüne atladım ve altıma aldım köpeğin boğazını tuttum. 15 dakika boyunca sürdü bu olay. Sonra polisi aradık ve olay yerine geldiler. Bu esnada vatandaşlar videoya çekiyordu ve polisler vatandaşlara müdahale ediyordu. Yaklaşık 10 dakika sonra köpeğin sahibi geldi olay yerine. O kadar rahattı ki sanki kedi gezdiriyordu. Ben de tepki gösterdim çocuğa sen 10 dakika önce neredeydin bu köpek çocuklara saldırdığı zaman diye. Benim anlamadığım 15 beş dakika boyunca ben köpeği altıma aldım ve kendimi riske attım polis ekipleri gelene kadar. Polis geldiği zaman ise köpeğin sahibine değil de bana tepki gösterdi. Benim anlamadığım köpeğin sahibi mi suçlu, ben mi suçluyum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Hayvan Hakları, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da Pitbull Köpeği Saldırısı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:11 Kredi kartı harcamaları patladı Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme
07:58 Şehitlerin kanları yerde kalmadı 1’i kırmızı 3’ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 1'i kırmızı 3'ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü
02:59 Hem suçlu hem güçlü Ceza yazan polislere “Sen insan değilsin“ diyerek tepki gösterdi Hem suçlu hem güçlü! Ceza yazan polislere "Sen insan değilsin" diyerek tepki gösterdi
22:09 Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı
17:49 İstanbul’a dönüş göçü başladı 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu İstanbul'a dönüş göçü başladı! 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu
08:51 Taksimetre parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem Taksimetre parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem
00:29 Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi’ne ilişkin iddiaları yalanladı Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ilişkin iddiaları yalanladı
00:17 Niğde’de 1 kişiyi hastanelik eden başıboş köpek öldü, mahalle karantinaya alındı Niğde'de 1 kişiyi hastanelik eden başıboş köpek öldü, mahalle karantinaya alındı
00:11 Türkiye’nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4’ü çocuk 10 kişi öldü Türkiye'nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4'ü çocuk 10 kişi öldü
22:34 Duyunca şok olacaksınız İşte Arda Güler’in yeni adresi Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi
22:15 Eşiyle tartışan şahıs ormana giderek canına kıydı Eşiyle tartışan şahıs ormana giderek canına kıydı
22:01 İsrail ordu sözcüsü Hagari’den Tel Aviv’i karıştıran Hamas itirafı İsrail ordu sözcüsü Hagari'den Tel Aviv'i karıştıran Hamas itirafı
21:48 Turnuvaya fırtına gibi başladılar Almanya’yı heyecanlandıran istatistik Turnuvaya fırtına gibi başladılar! Almanya'yı heyecanlandıran istatistik
21:37 Özgür Özel’den Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Çıkar ittifakı onların işi Özgür Özel'den Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Çıkar ittifakı onların işi
21:33 CHP, Mehmet Şimşek’le ne görüşecek Özgür Özel tek tek açıkladı CHP, Mehmet Şimşek'le ne görüşecek? Özgür Özel tek tek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 09:56:02. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Pitbull Köpeği Saldırısı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement