Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: Bina Sakinleri Korku Dolu Anları Anlattı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: Bina Sakinleri Korku Dolu Anları Anlattı

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında evi tahliye edilen bina sakinleri, durumun netleşmeden evlerine girmemeyi düşündüklerini ve tekrar olursa evlerin yıkılacağından endişe ettiklerini belirtti. Toprak kaymasından dolayı 30 bina tahliye edilirken, bölgede ara ara toprak kaymalarının yaşandığı görüldü.

20.04.2024 23:06  Güncelleme: 23:21
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Gaziosmanpaşa'da yaşanan toprak kaymasından sonra bina sakinleri korku dolu anları anlattı

Gaziosmanpaşa'da yaşanan toprak kaymasında evi tahliye edilen Akdeniz "Durum iyice netleşmeden evimize girmeyi düşünmüyoruz"

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasından dolayı tedirgin olan vatandaşlar korku dolu anları anlattı. Evlerine giremediklerini dile getiren Nazlıcan Akdeniz, "Durum iyice netleşmeden evimize girmeyi düşünmüyoruz. Tekrar olursa evler yıkılacak diye tereddütteyiz" dedi.

Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen toprak kaymasında 30 bina tahliye edildi. Tahliye edilen evlerde yaşayan 114 vatandaş otellere ve akrabalarının yanlarına yerleştirildi. Yetkililerin hasar alan binalarla ilgili incelemeleri devam ederken bina sakinleri ise korku dolu anları anlattı. Öte yandan bölgede ara ara toprak kaymasının da yaşandığı görüldü.

"Tekrar olursa evler yıkılacak diye tereddütteyiz"

Toprak kaymasından dolayı evi tahliye edilen Nazlıcan Akdeniz, "Annem evde tek başınaydı. Beni arayıp söyledi. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyorum. Aşağıdaki toprak kaydıktan sonra aşağıdaki evler zarar görünce ister istemez bizde zarar görüyoruz. Evimizde zarar yok ama ister istemez panik oluyoruz. Dün evimize gelip çıkmamız için yeterince yardımcı oldular. Bize otel ayarladıklarını söylediler ama biz ailemizde kalmak istedik. Bu gün tekrar gelip bakacaklarmış. Dün Gaziosmanpaşa belediye başkanı öyle söyledi. Bizim olmasa da komşularımızın evi hasar gördü. Bizim evimizin de hasar görüp görmeyeceği belli değil. Bu konuda bizde çok endişeliyiz. Çalışmalar başlayalı 5 yıl oldu. 2. etabı yaptıktan sonra burayı alacaklarını söylediler ama bitmeden böyle bir sorun yaşadık. Durum iyice netleşmeden evimize girmeyi düşünmüyoruz. Tekrar olursa evler yıkılacak diye tereddütteyiz. Dün belediye başkanı yardımcısı 'tuttuğunuz evin yarı kirasını siz, yarı kirasını biz karşılayacağız' şeklinde bir şey söylemiş" dedi.

"Bizim karşı komşumuzun evinden çatırtı sesi geldiği söylendi"

Aynı sokakta oturan Ceren Çelik, "Buradan sokağın başına kadar bütün evlerin tedbir amaçlı boşaltılacağı söyleniyor. Buranın zemini kayalık olduğu için çok fazla alan açıldı. Oraya sitelerin yapılacağı söylendi. Burada yaklaşık 70 hane var. Burada bitişik gecekondular olduğu için kolon kadar ayrıklar mevcut. Biz hiç bir ses duymadık. Bizim karşı komşumuzun evinden çatırtı sesi geldiği söylendi. Toprak kaymasından dolayı yaklaşık 1-2 santim arasında açıklık oluşmaya başladığı için tahliye ettiler. Belediye başkan yardımcısı burada, kaymakam ve muhtarımız geldi. Çalışma yapıyorlar. Şuan bizde sıkıntı yok. Eğer aşağıdaki kaymayı önleyebilirseler buraya dokunulmayacak. Eğer kayma önlenmezse diğer sokağın başına kadar buranın tahliye edilmesi beklendiği söyleniyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: Bina Sakinleri Korku Dolu Anları Anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: Bina Sakinleri Korku Dolu Anları Anlattı - Son Dakika
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