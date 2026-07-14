Gaziosmanpaşa Belediyesi davasının ikinci gününde savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı ara mütalaasını açıkladı. Savcı, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturma kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılanmasına bugün de devam ediliyor. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci gününde Cumhuriyet Savcısı ara mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, isnat edilen suçların niteliği ve tutukluluk gerekçelerinin devam ettiğini belirterek yaklaşık 14 aydır tutuklu bulunan Hakan Bahçetepe ile Erdal Celal Aksoy ve Baki Aydöner'in tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıklar yönünden ise mevcut adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ara kararı için duruşmaya ara verdi. - İSTANBUL