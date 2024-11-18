Gazipaşa'da Esnaf Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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Gazipaşa'da Esnaf Düşerek Yaralandı

Gazipaşa\'da Esnaf Düşerek Yaralandı

Deliği kapatırken tavanın çökmesi sonucu 5 metre yükseklikten düşen esnaf hastaneye kaldırıldı.

18.11.2024 15:41
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Balıkçılar Çarşısı'nda temizlik yaparken gördüğü deliği kapatmak için tavana çıkan esnaf, tavanın kırılması sonucu 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan esnaf hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Balıkçılar Çarşısı'nda meydana geldi. Yeni açtığı dükkanında temizlik yaparken tavanda bir delik fark eden Şaban Aman, deliği kapatmak için çıktığı tavandan panelin kırılmasıyla 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören çevredeki diğer esnaflar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da Esnaf Düşerek Yaralandı - Son Dakika

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