Gazipaşa'da geri dönüşüm konteynerinde çıkan yangın bekçiler tarafından önlendi - Son Dakika
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Gazipaşa'da geri dönüşüm konteynerinde çıkan yangın bekçiler tarafından önlendi

Gazipaşa\'da geri dönüşüm konteynerinde çıkan yangın bekçiler tarafından önlendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geri dönüşüm konteynerinde çıkan yangın, çarşı ve mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde önlendi. Bekçilerin kendi imkanları ile kontrol altına aldığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü.

23.04.2024 13:16  Güncelleme: 13:22
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geri dönüşüm konteynerinde çıkan ve iş yerine sıçrayan yangın, çarşı ve mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde önlendi. Bekçilerin kendi imkanları ile kontrol altına aldığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü.

Olay, saat 02.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan bir büfenin yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede iş yerinin brandasına sıçrayan yangın, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri tarafından fark edildi. Olayın yaşandığı bölgeye itfaiye ekibi isteyen bekçiler, diğer yandan cadde üzerinde bulunan çöp kovasına su doldurarak yangına müdahale etti. Çarşı ve mahalle bekçileri, itfaiye ekipleri gelinceye kadar iş yerinin brandasına sıçrayan yangını kontrol altına aldı. Yangın, olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da geri dönüşüm konteynerinde çıkan yangın bekçiler tarafından önlendi - Son Dakika

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