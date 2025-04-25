Gazipaşa\'da Haraç Operasyonu: 7 Gözaltı, 3 Tutuklama

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde esnafa tehdit ve cebirle haraç isteyen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gazipaşa ilçesinde esnafa yönelik tehdit, cebir ve silahlı saldırı ile haraç topladığı tespit edilen bir gruba operasyon düzenledi. Alanya KOM Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Nitelikli Yağma" suçlarına karıştıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yapılan aramalarda; 15 adet çek, 1 adet tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA