Gazipaşa’da inşaat malzemeleri deposunda yangın

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Pazarcı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde bulunan bir inşaat malzemeleri deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken ekipler yangını söndürme çalışmaları başlattı.