Gazipaşa'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Gazipaşa'da Motosiklet Kazası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet sürücüsü hafif yaralandı, kask hayatını kurtardı.

24.12.2024 15:40
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücünün kullandığı kask sayesinde kazayı hafif yaralı şekilde atlattığı öğrenildi.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Macar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Ali Y. yönetimindeki 07 AJH 274 plakalı otomobil, yol üzerinde bulunan bir işletmeye dönüş yapmak üzereyken, aynı istikamette seyir halinde olan Hanifi A.'nın kullandığı 07 HFV 32 plakalı motosiklet otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hanifi A. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hanifi A.'nın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün kask kullandığı ve kazayı hafif şekilde atlattığı belirtildi.

Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da Motosiklet Kazası - Son Dakika

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