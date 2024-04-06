Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Deniz Kızı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametinden Deniz Kızı Kavşağına seyir halinde olan Ebru A. idaresindeki 07 AYK 686 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ebru A. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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