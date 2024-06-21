Gazipaşa'da Motosiklet Sürücülerine Kask Uygulaması - Son Dakika
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Gazipaşa'da Motosiklet Sürücülerine Kask Uygulaması

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Gazipaşa'da motosiklet sürücülerine yönelik kask uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kask kullanmayan sürücülere idari para cezası uygulandı ve sürücüler kask konusunda bilgilendirildi.

21.06.2024 09:31
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Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik kask uygulaması yapıldı.

Gazipaşa'da, kask kullanımının önemine dikkat çekmek ve meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını minimuma indirmek amacıyla Gazipaşa'da motosiklet sürücülerine yönelik kask uygulamalarını genişletiyor. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimler, şehrin farklı noktalarında devam ederken Gazipaşa'nın işlek caddelerinde motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimleri sıklaştırıldı. Mehmet Oğuz Bulvarı, Manavlar Kavşağı, Süleyman Gür Bulvarı ve D400 Karayolu'nda yapılan denetimlerde, çok sayıda araç ve sürücü kontrol edilip, trafikte seyir halindeyken kask kullanmayan motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Ekipler, denetimlerde durdurulan motosiklet sürücülerine kask konusunda bilgilendirmede bulunarak, sürücülerin kurallara uyması tavsiyesinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da Motosiklet Sürücülerine Kask Uygulaması - Son Dakika

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