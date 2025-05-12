Gazipaşa\'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.20 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerindeki çeşitli atıkların bulunduğu otluk arazide bilinmeyen nedenle çıktı. Araziden alev ve dumanların yükseldiğini gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA