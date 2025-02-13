Gazipaşa\'da Ters Yolda Motosiklet Korkusu

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Gazipaşa'da bir motosiklet sürücüsü, ters yönde ilerleyerek hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı; o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Gazipaşa'da bir motosiklet sürücüsü, tüm trafik kurallarını hiçe sayarak ters yönde ilerledi. Hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sorumsuz sürücü, başka bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Ekmel Mahallesi'nde gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen ve kask takmadığı görülen motosiklet sürücüsü, Gazipaşa Nüfus Kavşağı'nda ters yöne girerek, Ekmel Mahallesi'ne kadar ilerledi. Karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden yoluna devam eden motosiklet sürücüsü, trafikte büyük bir tehlike oluşturdu. Hem kuralları ihlal eden hem de kazaya davetiye çıkaran bu sorumsuz sürücü, canını hiçe sayarak ilerlerken kameraya yansıdı. Kamera kaydı kapandıktan sonra motosikletlinin nereye kadar ilerlediği bilinmiyor. - ANTALYA