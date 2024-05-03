Gazipaşa\'da Zincirleme Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

3.Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Mehmet Ö. idaresindeki 07 AUE 59 plakalı otomobil, Milli Egemenlik Caddesi'ne geldiği esnada önündeki araca çarpmamak için sollama yaptığı anda aynı yönde seyir halinde olan Avni K. idaresindeki 07 AAN 482 plakalı otomobile çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Aynı yönde seyir halinde olan Ayhan I. idaresindeki elektrikli motosiklet ise çarpmanın etkisiyle savrulan 07 AUE 59 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonucu motosikletten düşerek yola savrulan sürücü Ayhan I. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Gazipaşa Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA