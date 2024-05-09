Gazipaşa Havalimanında lastiği patlayan yolcu uçağının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Gazipaşa Havalimanında lastiği patlayan yolcu uçağının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanında piste iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı. Uçaktaki yolcular güvenle tahliye edildi ve uçak bakım için aprona alındı. Gazipaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, uçağın pistten çekilmesi için Antalya Havalimanından destek beklenmektedir.

09.05.2024 15:27  Güncelleme: 15:33
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Gazipaşa Havalimanında lastiği patlayan yolcu uçağının yeni görüntüleri ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa- Alanya Havalimanında piste iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı. İnişi gerçekleştiren uçaktaki yolcular güvenle tahliye edilirken uçak bakım için aprona alındı.

Edinilen bilgiye göre, Corendon Havayollarına ait yolcu uçağının Gazipaşa-Alanya Havalimanına inişi sırasında lastiği patladı. Kısa süreli panik yaşanan uçakta iniş problemsiz tamamlanırken yolcular tahliye edildi. Uçak ise bakım için aprona alındı.

Kaymakamlıktan açıklama

Gazipaşa Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Corendon Havayollarına ait Köln'den kalkan yolcu uçağı Gazipaşa Havalimanında piste indikten sonra lastiği patlamış olup uçak pistin ortasında kalmıştır. Uçağın bütün yolcuları problemsiz bir şekilde tahliye edilmiş olup; uçağın pistten çekilmesi için Antalya Havalimanından destek beklenmektedir. Bugünkü diğer mevcut uçuşlarımız iptal edilmiş olup Antalya'ya yönlendirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa Havalimanında lastiği patlayan yolcu uçağının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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