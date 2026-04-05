Gazze'de Can Kaybı 72 Bini Aştı

05.04.2026 16:55
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de can kaybının 72 bin 292'ye yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 4 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 72 bin 292'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, bölgede enkaz altında kalanları arama çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 4 kişinin cansız bedeninin ve 5 yaralının getirildiği bildirildi. Cenazelerden birinin İsrail askerleri tarafından düzenlenen yeni saldırıda öldüğü, üçünün ise daha önceki saldırılarda meydana gelen enkazlardan çıkarıldığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 716'ya, enkaz altından çıkarılanların sayısının 759'a, yaralı sayısının da bin 968'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 292'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 172 bin 73'e yükseldiği aktarıldı.

"Gazze Şeridi'nde 2 bin 693 çocuk hem annesini hem babasını kaybetti"

Bakanlık saldırılardan etkilenen çocuklara ilişkin detayları da paylaşarak, "Çocuklardan 21 bin 510'u öldü, 41 bin 283'ü yaralandı, 24'ü kayıp, 864'ü uzuv kaybı yaşadı. Bin 268 çocuk travmatik beyin hasarı ya da omurilik yaralanması geçirdi, 4 bin çocuk başka hastanelere sevk edildi, refakatsiz 5 bin 305 çocuktan yüzde üçü kronik hastalığa yakalandı" denildi.

İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'nde 49 bin 758 çocuğun babasını, 6 bin 103 çocuğun annesini, 2 bin 693 çocuğun ise hem annesini hem babasını kaybettiği ifade edildi. Çocuklardan 300'ünün kanser, 150'sinin kan hastalıkları ile mücadele ettiğini, 27'sinin ise çocuk hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Edirne’de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç’te ’sarı alarm’ uyarısı devam ediyor Edirne'de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç'te 'sarı alarm' uyarısı devam ediyor
İzmir’de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı İzmir'de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı

09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
