Gazze\'de yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle ölü sayısı 27\'ye yükseldi

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İsrail'in yeterli düzeyde gıda ile tıbbi malzeme girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 157 gündür aralıksız sürüyor. Bir yandan sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail güçleri bir yandan da gıda ve tıbbi malzeme gibi hayati ihtiyaçların bölgeye girişini engelliyor. Saldırıların başlamasından bu yana atılan bombalar nedeniyle ölen çok sayıda Filistinli, şimdi de içme suyu, gıda kıtlığı ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hayattan koparılıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beit Lahia kentinde bulunan Kamal Adwan Hastanesi'nde 2 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle, yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi. - GAZZE