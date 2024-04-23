Gazze Şeridi'nde İsrail askerinin ölümüyle birlikte ölen asker sayısı 261'e yükseldi

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Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürütülen kara operasyonunda 1 İsrail askerinin daha hayatını kaybetmesi ile 27 Ekim'de bu yana ölen İsrailli asker sayısı 261'e yükseldi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürütülen kara operasyonunda 1 askerin daha öldüğü aktararak, ölen askerin Gazze Tümeni'nin Kuzey Tugayı'ndan 43 yaşındaki Salm Alkreshat olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda bugüne kadar 261 asker öldü. - TEL AVİV