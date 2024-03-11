Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayında Kasapları Denetliyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayında Kasapları Denetliyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayında Kasapları Denetliyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ete ulaşması için kasaplarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, işyeri açma ruhsatı, hijyen belgesi, etlerin kalitesi ve muhafaza şartları gibi konuları kontrol ediyor.

11.03.2024 13:13  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ete ulaşması için kasaplarda denetimlerini sıklaştırdı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında da denetimlerini sıklaştıran zabıta müdürlüğü ekipleri, veteriner hekim eşliğinde ilçede faaliyet gösteren kasap ve soğuk hava depolarını denetledi. Zabıta ekipleri, işyeri açma, çalışma ruhsatı ve hijyen belgesinin yanı sıra etlerin rengi, kokusu, soğuk hava depolarında muhafaza şartları, kesim tarihleri ile nereden temin edildikleri, sakatat ile kanatlı hayvan etlerinin son kullanma tarihleri, karkas etlerde yetkili kesimhane mührü olup olmadığını kontrol etti. Zabıta ekipleri özellikle soğuk hava depolarında etlerin yerle temasının olmaması, askıda et aralığı arasında mesafelerin olması, müşteriyi aydınlatıcı fiyat listesi olup olmadığı gibi konularda denetim yaparken esnafları da kurallara özen göstermeleri hususunda uyarılarda bulundu. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe sakinlerinin temiz ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak adına denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gebze Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayında Kasapları Denetliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 AK Parti’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı
12:29 1 aylık hamile kadını 70 bin TL’ye sattı 1 aylık hamile kadını 70 bin TL'ye sattı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
11:07 ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
13:10 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF’ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF'ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin
12:40 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı
12:05 Survivor’dan olay tanıtım Acun Ilıcalı, Poyraz’a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek Survivor'dan olay tanıtım! Acun Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek
12:03 Murat Kurum, ’Gazze’ sorusu sansürlenen genç kızla buluştu Murat Kurum, 'Gazze' sorusu sansürlenen genç kızla buluştu
11:42 Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz
11:42 Adıyaman’da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü Adıyaman'da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü
11:24 Gazze’deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz Gazze'deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz
11:19 Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı
11:06 Bayram tatili 9 gün olacak mı Tarih vererek çağrı yaptılar Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tarih vererek çağrı yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 14:03:13. #1.11#
SON DAKİKA: Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayında Kasapları Denetliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement