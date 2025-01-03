13 Yaşındaki Çocuk, Apartmanın 7. Katından Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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13 Yaşındaki Çocuk, Apartmanın 7. Katından Düşerek Hayatını Kaybetti

13 Yaşındaki Çocuk, Apartmanın 7. Katından Düşerek Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 13 yaşındaki Eyüp Efe Özuygur, apartmanın 7. katından düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eyüp Efe'nin okuldan çıkışlarda camiye giderek vaizlik yaptığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

03.01.2025 20:52
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanın 7. katından düşen 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gebze Hacıhalil Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 7. katında meydana geldi. Gebze Osman Gazi Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Eyüp Efe Özuygur, tuttuğu orucun ardından, iftarını yaptıktan sonra odaya geçti. Bu sırada mutfakta bulaşık yıkayan annesi, bir süre sonra duyduğu gürültü sebebiyle odaya koştu. Eyüp Efe Özuygur'u odada göremeyen anne, diğer odaları da kontrol ettikten sonra balkondan aşağıya baktı. Oğlunu yerde yatar vaziyette gören anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Eyüp Efe Özuygur'u ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eyüp Efe Özuygur, ikindi vaktinin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gebze Pelitli Mezarlığı'na defnedildi.

Eyüp Efe Özuygur'un okul çıkışlarında, mahallesindeki camiye giderek vaizlik yaptığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 13 Yaşındaki Çocuk, Apartmanın 7. Katından Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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