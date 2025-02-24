Gebze\'de Restoranda Rehin Alma Olayı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir restoranda rehin alınma olayı yaşandı. Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel hareket ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ