Gecekondu Yangını: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gecekondu Yangını: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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Ankara'da gecekondu çıkan yangında 81 yaşındaki Ülker Güleryüz hayatını kaybetti. Yangın, elektrikli sobadan kaynaklandığı belirtiliyor. Güleryüz, hayvansever olmasıyla tanınıyordu ve cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı.

19.02.2025 17:40  Güncelleme: 17:49
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Gecekondu yangınında ölen yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'da gecekondunda çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 81 yaşındaki kadın son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 20: 00 sıralarında Altındağ Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 81 yaşındaki Ülker Güleryüz'ün yaşadığı gecekonduda, elektrikli sobadan kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken içerde mahsur kalan Güleryüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kimsesiz olduğu öğrenilen ve işlemlerin ardından cenazesi komşuları tarafından teslim alınan Güleryüz için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Güleryüz'ün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Hayvanlara olan sevgisiyle tanınan Güleryüz'ün cenazesinde çok sayıda hayvansever, sivil toplum kuruluşlarından kişiler ve komşuları yer aldı.

Olayla ilgili incelemelerin ise devam ettiği öğrenildi.

"Kimsesi yoktu, tek yaşardı"

Olayla ilgili bir şüphe durumunun olmadığı söyleyen komşulardan Orhan Ketir: "Belediye ekipleri, vefat eden kadının evinin önündeki köpekleri toplamış. Bunun üzerine bir tartışma çıkmış. Ardından da üzgün bir halde evine girmiş. Akşam saatlerinde yangın çıkmış ve yaşlı kadın içerde vefat etmiş. Herhangi bir şüphemiz yok. Herkes tarafından sevilen zararsız birisiydi. Kimsesi yoktu, tek yaşardı. Yangının elektrikli sobadan çıktığı söyleniyor. Vefat eden teyzemiz hayvanları çok severdi. İyi birisiydi. Her bayram yanımıza gelirdi. Tehdit edildiğini ya da benzer bir duruma maruz kaldığını hiç şahit olmadım. Farklı bir şey de duymadık" dedi.

"Normal bir ölüm olduğunu düşünmüyoruz"

Güleryüz'ün cenaze işlerini üstlenen Tülay Danacıoğlu, "Teyzemiz dün köpekleri alındığı için çok üzgündü. Çığlıklarını da herkes duydu. Cenazesini bu sabah teslim aldık. Kimsesi olmadığı için, kimsesizler mezarlığına defnedilecekti. Buraya getirdik. İşlemlerini yaptık. Hayata tutunabilmek için o canlarla yaşadı. Bunun asla doğal ölüm olduğunu düşünmüyoruz ve kabul etmiyoruz. Sonuna kadar sürecin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gecekondu Yangını: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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