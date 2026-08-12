Gediz’de arazöz ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, arazöz ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pazaryeri karşısında bulunan belediyeye ait akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolundan Gediz ilçe merkezine giriş yapan H.M. idaresindeki 43 LK 110 plakalı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ile Y.K. yönetimindeki 43 AIB 638 plakalı motosiklet aynı yönde seyir halindeyken akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yaptı. Manevra esnasında arazözün kör noktasında kalan motosiklet, arka lastiğinin altında kalarak parçalandı. Kazada kadın sürücü Y.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Y.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.