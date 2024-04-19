Gediz\'de Polisler Motosiklet Avında

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis ekipleri motosikletleri sıkı takibe aldı.

Gediz'de polisler sokak sokak motosiklet avına çıktı. Baharın gelmesi yaz ayının yaklaşması ile birlikte Gediz'in Cadde ve sokakları, vatandaşların özellikle gençlerin yoğun rağbet gösterdiği motosikletlerle dolup taşıyor.

Bu kapsamda yaşanabilecek kaza ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Gediz'in dört bir yanında motosiklet avına çıkarak gerekli denetimleri gerçekleştiriyor.

Plakasız ve kasksız motosiklet sürücülerinin adeta korkulu rüyası olan polis ekipleri farklı noktalarda uygulama gerçekleştiriyor. Polisler ayrıca seyir halinde olsalar bile gördükleri motosikletlerin önüne geçerek kontrollerini gerçekleştiriyorlar.

Konuyla ilgili olarak edinilen bilgiler doğrultusunda sürücüleri uyaran Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü, denetimlerine devam edeceği, sürücülerin plakasız ve kasksız olarak motosiklet kullanmamaları ve gerekli tedbirlere uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi uyarısı yapıldı.

Ekipler kask konusunda sürücülerin duyarlı olması gerektiğine vurgu yaparken, "Ramazan Bayramında Gediz'de 3 kaza meydana geldi. Bu kazaların hepsinde motosikletler vardı. Sürücülerin hiç birinde kask yoktu. Bu konu çok önemli. Oluşabilecek motosiklet kazalarında kask hayat kurtarır. Lütfen kasksız yola çıkmayın" uyarısı yapıldı. - KÜTAHYA