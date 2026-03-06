Gelibolu'da Kumar Baskını: 552 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Gelibolu'da Kumar Baskını: 552 Bin Lira Ceza

Gelibolu'da Kumar Baskını: 552 Bin Lira Ceza
06.03.2026 19:15
Gelibolu'daki bir kahvehaneye yapılan kumar baskınında 8 kişiye toplam 552 bin lira ceza kesildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kahvehaneye yapılan kumar baskınında işletme mühürlenirken 8 kişiye ise toplam 552 bin lira para cezası kesildi.

Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi Kaptan Sokak'ta bulunan bir kahvehanede kumar oynatıldığına dair alınan ihbar üzerine emniyet güçleri tarafından operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskında, kumar oynadığı belirlenen sekiz şahsa kişi başı 69 bin lira olmak üzere toplam 552 bin lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu kahvehane mühürlenerek adli süreç başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Gelibolu, Ekonomi, Son Dakika

