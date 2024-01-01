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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Recep Hayrettin C. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üst aramasında metamfetamin ve skunk ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise metamfetamin, skunk, esrar ve hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, adliyede tutuklandı.

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı
01.01.2024 - 19:47,
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satışını ve kullanımını engellemeye yönelik yapılan çalışmalarda takip edilen şüpheli Recep Hayrettin C. yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 2 fişek metamfetamin ve 2 fişek skunk ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi temin ettiği ikamette yapılan aramada ise toplam 34 fişek halinde 41 gram metamfetamin, 35 gram skunk, 4 sigara ucuna basılmış vaziyette esrar maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Recep Hayrettin C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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