Gemlik Perşembe Pazarında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Gemlik perşembe pazarında bir kişi bacağından silahla vuruldu. Olaydan sonra kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Eşref Dinçer Mahallesi perşembe pazarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışmada bir kişi bacağından silahla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan zanlı Kumla girişinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BURSA