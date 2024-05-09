Gemlik Polisi Uyuşturucuya Göz Açtırmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gemlik Polisi Uyuşturucuya Göz Açtırmıyor

Gemlik Polisi Uyuşturucuya Göz Açtırmıyor

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son dönemde 1 kilo 280 gram uyuşturucu madde ve 85 hap ele geçirdi. 42 kişi gözaltı yapılırken, 8 kişi tutuklandı. Bursa'da Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının desteği ile ilçe Emniyet müdürlüğü Asayiş ve Narkotik birimlerinin hummalı çalışmaları aralıksız sürüyor. Emniyet kaynakları, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız olarak devam ettiğini ifade ederek, ekiplerin günün her saati ilçe genelinde mahkeme izni ile çeşitli uygulamalarla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

09.05.2024 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde emniyet ekipleri son dönemde 1 kilo 280 gram uyuşturucu madde ve 85 hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 42 kişiden 8 kişi tutuklandı.

Bursa'da Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının desteği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik birimlerinin hummalı çalışmaları aralıksız sürüyor. Son dönemde yapılan uyuşturucu ile mücadele kapsamında 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılarla birlikte 1 kilo 280 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yapılan aramalarda da 85 adet uyuşturucu hap bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan adli işlemlerin ardından Gemlik Adliyesinde çıkartılan zanlılardan 8'i tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderilirken, diğer zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Emniyet kaynakları, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız olarak devam ettiğini ifade ederek, ekiplerin günün her saati ilçe genelinde mahkeme izni ile çeşitli uygulamalarla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gemlik Polisi Uyuşturucuya Göz Açtırmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:31 İstanbul’da ekmeğe zam İşte yeni fiyatı İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
19:06 Hamas ve İsrail heyetleri Kahire’den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
19:23 Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım
18:51 Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti
18:46 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali’nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı
18:40 Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı Çöp konteyneri sonu oldu Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu
18:38 Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 257’ye yükseldi Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi
18:30 Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı Teklifi komisyondan geçti Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Teklifi komisyondan geçti
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 20:15:29. #1.13#
SON DAKİKA: Gemlik Polisi Uyuşturucuya Göz Açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement